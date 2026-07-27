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﻿ காரைக்குடி - அழகர்கோவிலுக்கு பாரம்பரிய மாட்டுவண்டி பயணம்

﻿ காரைக்குடி - அழகர்கோவிலுக்கு பாரம்பரிய மாட்டுவண்டி பயணம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:12 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:12 AM

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திருப்புத்துார்: அழகர்கோவில் ஆடி திருவிழா தேரோட்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க காரைக்குடி அருகே கோட்டையூரில் இருந்து பாரம்பரியமாக மாட்டு வண்டி கட்டி 18 கிராம நாட்டார்கள் புறப்பட்டனர்.

காரைக்குடி அருகே கோட்டையூர், வேலங்குடி உட்பட 18 கிராம நாட்டார்கள் பல தலைமுறைகளாக பாரம்பரிய முறையில் மாட்டு வண்டி கட்டி குடும்பத்தாருடன் மேலுார் அருகே உள்ள அழகர்கோவிலுக்கு சென்று வருகின்றனர்.

இந்த ஆண்டு ஆடி திருவிழா தேரோட்டத்தை காண ஜூலை 20 ம் தேதி வேலங்குடி பிள்ளையார்கூடத்தில் இருந்து 20க்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டிகளில் புறப்பட்டனர்.

வேலங்குடி, குன்றக்குடி வழியாக நேற்று திருப்புத்துார் வந்திருந்தனர். எஸ்.எஸ்., கோட்டையில் இரவு தங்கிவிட்டு மீண்டும் பயணத்தை தொடங்கினர். நேற்று மேலுாரில் தங்கிய அவர்கள் நாளை அழகர்கோவில் சென்று நேர்த்திக்கடனாக ஆடுகளை பலியிட்டு அன்னதானம் வழங்க உள்ளனர்.

ஜூலை 29 அன்று ஆடிப்பூர திருவிழா தேரோட்டத்தில் பங்கேற்கின்றனர். பின்னர் மீண்டும் மாட்டு வண்டி மூலம் கோட்டையூருக்கு திரும்ப உள்ளனர்.

இப்பாரம்பரிய விழாவை இறைவனுக்கு செய்யும் கடமையாகவும், முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை கடைபிடிப்பதின் மூலம் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யும் நோக்கில் மாட்டு வண்டி பயணம் செல்வதாக தெரிவித்தனர்.

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