காரைக்குடி முத்து மாரியம்மன் கோயில் பக்தர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
காரைக்குடி முத்து மாரியம்மன் கோயில் பக்தர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:03 AM
ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM
காரைக்குடி: சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி மீனாட்சிபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோயில் பின்புறம் உள்ள காலியிடத்தில், வேலி போடுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
காரைக்குடி மீனாட்சிபுரத்தில் முத்துமாரியம்மன் கோயில் உள்ளது. இங்கு நடைபெறும் மாசி பங்குனி திருவிழா பிரசித்தி பெற்றதாகும். இக்கோயிலின் பின்புறம் காலியிடம் உள்ளது. இக்காலியிடம் தனியார் டிரஸ்டிற்கு சொந்தமானது என வேலி அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதற்கு, முத்துமாரியம்மன் கோயில் மண்டகப்படிதாரர்கள் பொது மக்கள் உள்ளிட்ட பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். போலீசார் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தையில் சமாதானம் ஏற்படாததால், நேற்று காலை காரைக்குடி ராஜிவ் சிலை அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து முத்து மாரியம்மன் கோயில் மண்டபடிதாரர்கள் பக்தர்கள் மற்றும் தனியார் டிரஸ்ட் கோயில் நிர்வாகிகள் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.
அதில் ஏற்கனவே இருந்தது போல் காலியிடம் பயன்பாட்டில் இருக்கும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டதால் இருதரப்பினரும் சமாதானம் அடைந்தனர்.