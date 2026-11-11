/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/காரைக்குடி அருகே ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM
அ நிறம் | அளவு
காரைக்குடி: செட்டிநாடு அருகேயுள்ள நங்கம்பட்டியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அவ்வழியாக வந்த காரை நிறுத்தி ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதில், அரசு முத்திரையுடன் கூடிய 26 மூடை 1.30 டன் ரேஷன் அரிசி இருப்பது தெரிய வந்தது. விசாரணையில் காரைக்குடியில் உள்ள ஒரு ரேஷன் கடையிலிருந்து அரிசி மூடை கடத்தி வரப்பட்டது தெரிய வந்தது. காரை ஓட்டி வந்த ஓ. சிறுவயலைச் சேர்ந்த திருமுருகன், மற்றும் காரில் கடத்தி வரப்பட்ட ரேஷன் அரிசி மூடைகளை குடிமை பொருள் அதிகாரிகளிடம் போலீசார் ஒப்படைத்தனர்.