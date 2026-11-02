காரைக்குடி அருகே கழிவு நீர் குளமாக மாறிய செஞ்சை ஊரணி பொதுமக்கள் புகார்
காரைக்குடி அருகே கழிவு நீர் குளமாக மாறிய செஞ்சை ஊரணி பொதுமக்கள் புகார்
UPDATED : நவ 01, 2026 11:34 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:54 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி அருகே செஞ்சையில் நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாகவும் இருந்து வரும் செஞ்சை ஊரணி, குப்பைகள் கழிவுகள் கலந்து, கழிவுநீர் குளமாக காட்சியளிக்கிறது.
காரைக்குடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 31 வது வார்டு ஏழை எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாக உள்ளது. இங்குள்ள செஞ்சை ஊரணி, கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, அப்பகுதி மக்களின் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக இருந்தது. ஊரணியில் தண்ணீர் எடுத்து மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர். மேலும் அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாகவும் விளங்கியது.
ஊரணியின் முக்கிய நீர் ஆதாரமான வரத்து கால்வாய்கள் தடைபட்டு தண்ணீர் வரத்து தடைபட்டது. கடந்த 16 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஊரணி தூர்வாரப்படவில்லை. சுற்று பகுதியில் உள்ள சாக்கடை கழிவுகள் ஊரணிக்குள் கலக்கிறது. இதனால் செஞ்சை ஊரணி, கழிவுநீர் குளம் போல் காட்சியளிக்கிறது. இதனால் பொதுமக்களுக்கு சுகாதார கேடு ஏற்படுவதோடு, நீர் ஆதாரமும் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. ஊரணியின் கரையில் பல லட்சம் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட சிறுவர் விளையாட்டு பூங்காவும் வீணாகி கிடக்கிறது. 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லாத நிலையில் '
கழிவுநீரை அகற்றி, குளத்தை தூர்வாரி முறையாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டுமென்று அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.