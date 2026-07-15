இருளில் அரசு அலுவல சாலை: காரைக்குடி மக்கள் தவிப்பு
இருளில் அரசு அலுவல சாலை: காரைக்குடி மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:08 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:50 PM
காரைக்குடி:காரைக்குடியில் அரசு அலுவலகங்கள் உள்ள சாலை போதிய மின் விளக்கு இல்லாமல் இருளில் மூழ்கிக் கிடக்கிறது.
காரைக்குடி டி.டி.நகர் அருகே தாலுகா அலுவலகம் ஏ.எஸ்.பி., அலுவலகம், வடக்கு மற்றும் தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன், அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன், கருவூல அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், தாலுகா அலுவலகத்திற்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் வந்து செல்கின்றனர். அரசு அலுவலகங்கள் நிறைந்த இச்சாலையில் போதிய மின்விளக்கு இல்லை.
அப்பகுதி முழுவதும் இருளில் மூழ்கிக் கிடக்கிறது. போலீஸ் ஸ்டேஷனை சுற்றிலும் வழக்குகளில் சிக்கிய வாகனங்கள் நிற்கின்றன. இரவு நேரங்களில் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வழக்கு சம்பந்தமாக வயதானவர்கள் உட்பட பலரும் வந்து செல்கின்றனர். ஆனால் மின் விளக்கு இல்லாததால் எதிரே வருவது யார் என்று கூட தெரியாத அளவிற்கு இருள் சூழ்ந்து கிடக்கிறது. அரசு அலுவலகங்கள் உள்ள சாலையில் போதிய மின்விளக்குகளை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது