/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ காரைக்குடி சகாயமாதா ஆலய தேர் பவனி
ADDED : ஆக 15, 2026 05:51 PM
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காரைக்குடி, ஆக. 16-
காரைக்குடி செக்காலை துாய சகாயமாதா ஆலயத்தில் தேர் பவனி நடந்தது.
காரைக்குடி செக்காலை சகாய மாதா ஆலய திருவிழா கடந்த 7ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. பங்குத்தந்தை சார்லஸ், வளர் நகர் , பங்குத்தந்தை அருள் ஆனந்த், தேவகோட்டை ஆனந்தா கல்லூரி அலெக்சாண்டர் நற்குணம் திருப்பலி நிறைவேற்றினர். திருவிழாவின் நவநாட்களில் தினமும் மாலை 5:30 மணிக்கு திருச்செபமாலையும் நவநாள் திருப்பலியும் நடந்தது. நேற்று மாலை தேர்ப்பவனி நடந்தது. மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட, சகாய மாதா அன்னை தேர் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வந்தது. தேர்ப்பவனியில் திருச்செபமாலையும், நற்செய்தி வாசகமும், பாடல்களும் பாடப்பட்டன.