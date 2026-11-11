காரைக்குடி கோயில் நிலப்பிரச்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் விசாரணை
காரைக்குடி கோயில் நிலப்பிரச்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் விசாரணை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:12 AM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மீனாட்சி புரத்தில் முத்து மாரியம்மன் கோயில் மற்றும் தனியார் டிரஸ்ட் கோயில்களுக்கு இடையே நிலவி வந்த நிலப்பிரச்னை குறித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை நீதிபதிகள் விசாரணை நடத்தினர்.
காரைக்குடி மீனாட்சி புரத்தில் ஹிந்து அற நிலையத்துறைக்கு சொந்த மான முத்துமாரியம்மன் கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலின் பின்னால் உள்ள இடம் தனியார் டிரஸ்ட் கோயிலுக்கு சொந்த மானது எனக்கூறி அங்கு வேலி அமைக்கும் பணி நடந்தது.
இதற்கு முத்துமாரி யம்மன் கோயில் மண்டகப் படிதாரர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததை அடுத்து போலீசார், வருவாய் துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வேலிகளை அகற்றினர்.
இதை எதிர்த்து தனியார் டிரஸ்ட் சார்பில் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், வருவாய்துறையினர் மீண்டும் வேலி அமைத்து தர வேண்டும், புதிய கட்டு மானம் கட்டக்கூடாது, என உத்தரவிட்டனர். நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பின்பும் வருவாய்த்துறையினர் வேலி அமைக்கவில்லை. இதனால் தனியார் டிரஸ்ட் சார்பில் நீதிமன்ற அவ மதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இதற்கிடையில் நவ.2ல் முத்துமாரியம்மன் கோயிலுக்கு ஆதரவாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இப்பிரச்னை தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சுவாமிநாதன், சுமதி ஆகியோர் பிரச்னைக்குரிய இடத்தை பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது தற்போது உள்ள காலியிடத்தில் கட்டடம் கட்டக்கூடாது, கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களையும் நிறுத்தக்கூடாது, என இரு தரப்பினரிடமும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். இதற்கு இரு தரப்பினரும் சம்மதம் தெரிவித்தனர்.