/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/தேவகோட்டையில் கார்த்திகை பூஜை
UPDATED : அக் 28, 2026 11:40 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:07 PM
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தேவகோட்டை: ஐப்பசி கார்த்திகையை முன்னிட்டு தி.ராம.சாமி. கோயிலில் வேலிற்கு சிறப்பு அபிஷேகத்தை தொடர்ந்து சிறப்பு மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் நடந்தன.
சிலம்பணி சிதம்பர விநாயகர் கோயிலில் முருக பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் பூஜைகளை தொடர்ந்து முருகன் கோயில் உலா நடந்தது.
நித்திய கல்யாணி கைலாசநாதர் கோயிலில் சுப்பிரமணிய சுவாமி வள்ளி தெய்வானைக்கு சிறப்பு அலங்காரத்தில் பூஜைகள் நடந்தன.