திருப்புவனத்தில் கருவேல மர ஏலம்

ADDED : நவ 05, 2026 07:41 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட 12 கிராமங்களுக்குட்பட்ட 17 கண்மாய்களில் கருவேல மரங்களை வெட்டி அகற்ற பி.டி.ஓ., தங்கம்மாள் தலைமையில் இன்று (நவ.,5) ஏலம் விடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு 100க்கும் மேற்பட்ட ஏலதாரர்கள் டெபாசிட் செலுத்தி டோக்கன் பெற்று காத்திருந்தனர்.
இன்ஸ்பெக்டர் நெப்போலியன் (பொறுப்பு) தலைமையில் போலீசார் பாதுகாப்புடன் ஏலம் தொடங்கியது. ஏலதாரர்கள் தவிர மற்ற யாரும் அலுவலகத்தினுள் இருக்க கூடாது என போலீசார் வெளியேற்றினர்.
அரசியல் பிரமுகர்கள் பலரும் பி.டி.ஓ., தங்கம்மாள் அறையில் ஏலம் முடியும் வரை காத்திருந்தனர். ஏலதாரர்கள் பலரும் போலீசார் அறிவுறுத்தலை மீறி அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களிடம் ஆலோசனை நடத்திய பின் ஏலத்தில் பங்கேற்றனர்.
ஊராட்சிகளின் உதவி இயக்குனர் சதாசிவம் கூறுகையில்,
பி.டி.ஓ., அறையில் அரசியல் கட்சி பிரமுர்கள் இருப்பது குறித்து புகார் வந்தது.அவர்களை வெளியேற்ற உத்தர விட்டேன். இனிமேல் இதுபோன்ற தவறு வராமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், என்றார்.
முதல் கட்டமாக ஆறு கண்மாய்களுக்கு மட்டும் ஏலம் விடப்பட்டுள்ளது. மீதம் உள்ள கண்மாய்களுக்கு தேதி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு ஏலம் நடைபெற உள்ளது.