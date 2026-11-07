அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் கடத்தல் அரிசி பதுக்கல்: அச்சத்துடன் பெண்கள் தவிப்பு
அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் கடத்தல் அரிசி பதுக்கல்: அச்சத்துடன் பெண்கள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:32 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் உள்ள தமிழ்நாடு வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய வீடுகள் சிலவற்றில் அரிசியை கடத்தி பதுக்கி வைக்கும் இடமாக மாறி வருகின்றன. சிவகங்கை நகரில் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளவர்களுக்கு தனியாக குடியிருப்பு கட்டி, அவர்களை அங்கு குடிபெயர செய்யும் நோக்கில், தமிழ்நாடு வாழ்விட மேம்பாட்டுவாரியம் சார்பில் 608 வீடுகளை கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டன.
இதில், 300 வீடுகளில் மட்டுமே தற்போது தங்கியுள்ளனர். எஞ்சிய வீடுகள் பூட்டியே கிடக்கின்றன. இந்த வீடுகளை வாங்கிய நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வீடுகளை வாடகைக்கு விட்டுள்ளனர். அங்கு குடியேறியுள்ள சிலர் வீடுகளில் இளைஞர்களை தங்க வைத்து, ரேஷன் அரிசி கடத்தலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
ரேஷன் கடைகளில் இருந்து கடத்தி வரும் அரிசி மூடைகளை, குடியிருப்புகளில் பதுக்கி வைத்து, வெளி மாவட்டங்களுக்கு மினி லாரிகளில் கடத்தி செல்வது வாடிக்கையாக நடந்து வருகிறது.அங்கு குடியிருப்போர் கடந்த ஆக., ல் கலெக்டரிடம் புகார் அளித்தனர். ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
வழங்கல் மற்றும் வருவாய், உணவு கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பதால் கடத்தல் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய வீடுகளில் குடியிருக்கும் பெண்கள் அச்சத்தில் தவிக்கின்றனர்.