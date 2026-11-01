கழுத்தை நெரித்து ஆற்றில் வீசிய கொடூரம் சிவகங்கை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை
கழுத்தை நெரித்து ஆற்றில் வீசிய கொடூரம் சிவகங்கை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை
ADDED : அக் 31, 2026 04:27 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரையில் வைகை ஆற்றில் 40 வயது பெண்ணின் கழுத்தை நெரித்து வீசி சென்ற நிலையில் அப்பெண்ணை போலீசார் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மீட்டு சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி அம்மன் கோயில் அருகே கொத்தனாராக வேலை பார்க்கும் சரவணன் என்பவர் மனைவி முத்துலட்சுமி 40, மற்றும் 2 குழந்தைகளோடு வசித்து வருகிறார். இன்று (அக்.,31) காலை 9:00 மணிக்கு சரவணன் வேலைக்கு சென்று விட்டார். மதியம் 2:30 மணிக்கு ஆனந்தவல்லி அம்மன் கோயில் எதிர்புறம் உள்ள வைகை ஆற்றில் கருவேல மரங்கள் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் பகுதியில் இயற்கை உபாதை கழிக்க சென்ற இருவர், ஒரு பெண் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டு பலத்த காயங்களோடு உயிருக்கு போராடிய நிலையில் கிடப்பதை பார்த்து மானாமதுரை போலீசிற்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
போலீசார் அப்பெண்ணை மீட்டு மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து சுயநினைவில்லாத நிலையில் மேல் சிகிச்சைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனைக்கு 108 ஆம்புலன்சில் அனுப்பி வைத்தனர்.
மானாமதுரை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து காயமடைந்த பெண்ணை தாக்கியவர்கள் யார் என்பது குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.
மானாமதுரையில் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணை கொடூரமாக கொலை செய்து நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ஒரு பெண் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டு பலத்த காயங்களோடு வைகை ஆற்றுக்குள் வீசி சென்ற சம்பவத்தால் பொது மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.