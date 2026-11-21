/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கும்பாபிஷேக விழா
ADDED : நவ 20, 2026 04:19 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடி அருகே உள்ள
கல்லாங்குடி ஸ்ரீ விநாயகர் கோயில் கும்பாபிஷேக விழா கடந்த நவ.16ம் தேதி அனுக்ஞை, விக்னேஸ்வர பூஜை, கணபதி ஹோமத்துடன் தொடங்கியது. நவ.17ம் தேதி வாஸ்து சாந்தி, நவ.18ம் தேதி முதற்கால பூஜை நடந்தது. தொடர்ந்து யாக பூஜை நடந்தது. இன்று (நவ.,20) காலை கோ பூஜை, லட்சுமி பூஜை கடம் புறப்பாடு நடந்தது. தொடர்ந்து காலை 10:00 மணிக்கு, விமான மகா கும்பாபிஷேகமும், மூலஸ்தானம் மகா கும்பாபிஷேகமும் நடந்தது. இதில் சுற்று வட்டாரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.