வேம்பத்தூர் விநாயகர் கோவிலில் நவ., 22 ல் கும்பாபிேஷகம்
வேம்பத்தூர் விநாயகர் கோவிலில் நவ., 22 ல் கும்பாபிேஷகம்
UPDATED : நவ 08, 2026 04:29 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:26 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரை அருகே வேம்பத்துார் சித்தி விநாயகர் கோயிலில் நவ., 22 ல் கும்பாபிேஷகம் நடைபெற உள்ளது.
இக்கோயிலில் புனரமைக்கப்பட்டு திருப்பணிகள் முடிந்து கும்பாபிேஷகம் நடைபெற உள்ளது. நவ., 21 அன்று காலை கணபதி ஹோமத்துடன் யாகசாலை பூஜைகள் துவங்குகிறது. சிவாச்சாரியார்கள் சேவற்கொடியோன், கருப்புசாமி சிவம் தலைமையில் யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற உள்ளன. தொடர்ந்து 2 கால யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்று 22 ம் தேதி காலை 9:15 மணிக்கு பூர்ணாகுதிக்கு பின், புனித நீர் அடங்கிய கடங்களை மேளதாளங்கள் முழங்க கோயிலை சுற்றி வலம் வந்து கோபுரத்திற்கு கொண்டு சென்று புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற உள்ளது. அதை தொடர்ந்து அபிஷேக, ஆராதனை நடைபெற உள்ளது. கோயில் நிர்வாகிகள், கிராம மக்கள் விழா ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர்.