வேம்பத்துார் விநாயகர் கோயிலில் நாளை கும்பாபிஷேக விழா
வேம்பத்துார் விநாயகர் கோயிலில் நாளை கும்பாபிஷேக விழா
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:10 PM
மானாமதுரை: வேம்பத்துார் சித்தி விநாயகர் கோயிலில் இன்று காலை கணபதி ஹோமத்துடன் கும்பாபிஷேக பணி துவங்குகிறது.நாளை காலை கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.
இக்கோயிலில் நடைபெற்று வந்த திருப்பணி நிறைவு பெற்றதை அடுத்து நவ.12 பந்தக்கால் நடும் பூஜை நடைபெற்றது.இன்று காலை கணபதி ஹோமத்துடன் யாகசாலை பூஜை துவங்குகிறது.
சிங்கம்புணரி சேவுக மூர்த்தி கோயில் பரம்பரை ஸ்தானிகர் சேவற்கொடியோன், விளாச்சேரி தண்டபாணி கோயில் சிவாச்சாரியார் கருப்புசாமி சிவம் தலைமையில் துவங்கி நாளை காலை 9:15 மணிக்கு பூர்ணாகுதி முடிவடைந்தவுடன் புனித நீர் அடங்கிய கடங்கள் மேளதாளங்கள் முழங்க கோயிலை சுற்றி வலம் வந்து 9:30 முதல் 10:25 மணிக்குள் கோபுரத்தில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது. தொடர்ந்து அபிஷேக, ஆராதனை, பூஜை,அன்னதானம் நடைபெறுகிறது. ஏற்பாடுகளை கோயில் நிர்வாகிகள்,கிராம மக்கள் செய்து வருகின்றனர்.