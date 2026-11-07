கண்டரமாணிக்கம் கோயிலில் நவ.15ல் கும்பாபிஷேகம்

UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:09 AM
திருக்கோஷ்டியூர்:
திருப்புத்துார் அருகே கண்டரமாணிக்கம் கைலாசநாதர் உடனாய ஏலவார்குழலி அம்பாள் கோயிலில் நவ.,15 ல் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. யாகசாலை பூஜை நவ.,12ல் துவங்குகின்றன.
இக்கோயிலுக்கு புதிய ராஜகோபுரம் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகள் சன்னதிக்கான திருப்பணி நடந்துள்ளன. தற்போது கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு யாகசாலை பூஜை நவ.,12ல் காலை 8:30 மணிக்கு அனுக்ஞை, விக்னேஸ்வர பூஜைகளுடன் துவங்குகின்றன.
தொடர்ந்து மாலையில் முதலாம் கால யாக பூஜை துவங்குகின்றன. இரவு 8:30 மணிக்கு பூர்ணாகுதி தீபாராதனை நடைபெறும்.
நவ.,13 காலை இரண்டாம்,மாலையில் மூன்றாம் கால யாக பூஜை,நவ.,14 காலையில் நான்காம்,மாலையில் ஐந்தாம் காலயாக பூஜை நடைபெறும். நவ.,15 காலை 6:00 மணிக்கு ஆறாம் காலயாக பூஜை நடைபெறும்.
தொடர்ந்து யாகசாலையிலிருந்து கலசங்கள் புறப்பாடாகி காலை 7:45 மணி முதல் காலை 8:20 மணிக்குள் கோபுர,விமானங்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும்.
பின்னர் காலை 8:20 மணி முதல் பட்டு சார்த்துதல்,மகா அபிஷேகமும், இரவு 7:00 மணி முதல் மகா தீபாராதனை, பஞ்சமூர்த்திகள் திருவீதி உலா நடைபெறும்.