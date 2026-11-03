இழுபறி கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாய கடன் குறைந்த நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் தவிப்பு
இழுபறி கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாய கடன் குறைந்த நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 05:04 AM
ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM
இளையான்குடி: இளையான்குடி,மானாமதுரையை சுற்றியுள்ள கிராம பகுதிகளில் விவசாயம் துவங்கிய நிலையில் சொந்த நிலத்தில் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன் கிடைக்காமல் விவசாயம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
இளையான்குடி, மானாமதுரை மற்றும் சுற்று வட்டார கிராமங்களில் நெல் விவசாயம் நடைபெற்று வருகிறது. விவசாயிகள் பெரும்பாலும் பருவமழையை நம்பி
விவசாயப் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சாகுபடிக்குத் தேவையான உரம், விதை, பூச்சிக்கொல்லி மருந்து, உழவு உள்ளிட்ட செலவுகளைச்
சமாளிப்பதற்காக தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் வழங்கப்படும் பயிர்க்கடனை பெரிதும்
நம்பியுள்ளனர்.
விவசாயிகளுக்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.3 லட்சம் வரை பயிர்க்கடன்
வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்தக் கடனை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் திருப்பிச் செலுத்தினால் வட்டி இல்லாத கடனாகப் பெறும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
மேலும், அவ்வப்போது தமிழக அரசு விவசாயிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு பயிர்க்கடனில் குறிப்பிட்ட தொகையை தள்ளுபடி செய்து வருவதால், விவசாயிகள் இந்தக் கடனைப் பெறுவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில், இளையான்குடி, மானாமதுரை பகுதி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன்
சங்கங்களில் சொந்த நிலங்களில் விவசாயம் செய்து வரும்
விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
விவசாயிகள் கூறியதாவது:இளையான்குடி மானாமதுரை பகுதியில் விவசாய நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் சிலர் தற்போது விவசாயம் செய்யாத நிலையில் வெளியூர்களில் வசிக்கின்றனர். ஆனால் அவர்களுக்கு முதலில்
பயிர்க்கடன் வழங்கப்படுகிறது.
ஆனால் கிராமங்களில் குடியிருந்து வரும் ஏழை விவசாயிகள் சொந்த நிலத்தில் விவசாயம் செய்தாலும் கடன் கிடைப்பதில் இழுபறி நீடிக்கிறது. சிலர் தங்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களை உள்ளூர் விவசாயிகளுக்கு குத்தகைக்கு கொடுத்து விடுகின்றனர். ஆனால் இந்த நில உரிமையாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் தங்களது நில ஆவணங்களின் அடிப்படையில்
பயிர்க்கடன் பெற்று விடுகின்றனர். சங்கங்களில் போதிய நிதி இல்லாமல் ஏழை விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன் கிடைப்பதில் சில நேரம் தாமதம் ஏற்பட்டு விடுகிறது.
விதை நெல் வாங்க, வயல்களை உழும் பணி, உரம் மற்றும் பூச்சி மருந்து
வாங்க பணமின்றி தவிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்கின்றனர்.
ஏற்கெனவே பருவமழை தாமதம், போதிய தண்ணீர் இல்லாமை, விவசாய இடுபொருட்களின் விலை உயர்வு என பல்வேறு பிரச்னைகளைச் சந்தித்து வரும் விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் கிடைக்காதது கூடுதல் சுமையாக மாறியுள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக கள ஆய்வு செய்து உரிய விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.