/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ வக்கீல்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:57 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM
அ நிறம் | அளவு
சிவகங்கை:சிவகங்கையில் கூடுதல் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தை காரைக்குடிக்கு இடமாற்றம் செய்வதைக் கண்டித்து வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சங்கத்தலைவர் ஜானகிராமன் தலைமை வகித்தார்.
செயலாளர் சித்திரைச்சாமி முன்னிலை வகித்தார். பொருளாளர் தீபன்சக்கரவர்த்தி, இணைச்செயலர் ரவிக்குமார்,மூத்த வழக்கறிஞர்கள் சொக்கலிங்கம், பிரபாகர், ராம்பிரபாகர், மருது, மகேந்திரகுமார்,மதி, துஷாந்த் பிரதீப்குமார், வல்மீகிநாதன், பாலசவுந்தர், பாண்டிக்கண்ணன், கோட்டைச்சாமி உள்ளிட்ட வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தை காரைக்குடிக்கு இடமாற்றம் செய்யும் நடவடிக்கையை கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.