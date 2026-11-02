UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:06 PM
திருப்புத்தூர்: திருப்புத்தூர் பள்ளிகளில் திருப்புத்தூர் நீதிமன்ற வட்ட சட்டப்பணிகள் குழு சார்பில் மாணவர்களுக்கு சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.
பாபாஅமீர்பாதுஷா மெட்ரிக் பள்ளியில் நிறுவனர் பாபாஅமீர்பாதுஷா தலைமை வகித்தார். தாளாளர் சுலைமான்பாதுஷா முன்னிலை வகித்தார்.முதல்வர் வரதராஜன் வரவேற்றார். திருப்புத்தூர் குற்றவியல் மற்றும் உரிமையியல் துறை நீதிமன்ற நடுவர்கள் வி.கபிலன், டி.நிவாஸ் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, பாலியியல் தொந்தரவு, குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள், ஆண், பெண் திருமண வயது, குறித்து மாணவர்களுக்கு விளக்கினர்.
வக்கீல் முருகேசன் போக்குவரத்து விதிமுறைகளை கூறினார்.
* இந்திரா காந்தி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியிலும் மாணவர்களுக்கு சட்ட விழிப்புணர்வு அளிக்கப்பட்டது.பள்ளி நிறுவனர் கணேசன், தாளாளர் ஏகாம்பாள் பங்கேற்றனர்.