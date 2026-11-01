/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/சட்ட விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:07 PM
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சிவகங்கை: மாவட்ட சட்டப்பணி ஆணை குழு மூலம் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் சிவகங்கை மன்னர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்தது.
மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணையர் சார்பு நீதிபதி அனிதா கிருஷ்டி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அலுவலர் சத்யநாராயணன் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி அறிவொளி மாணவர்களுக்கு சட்ட விழிப்புணர்வு வழங்கினார். தலைமை ஆசிரியர் சுந்தரராஜன், மாவட்ட குழந்தைகள் அலுவலர் ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.