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﻿ கீழடியின் பெருமையை உலகறிய செய்வோம்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

﻿ கீழடியின் பெருமையை உலகறிய செய்வோம்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:47 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:47 PM

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கீழடி: மத்திய தொல்லியல் துறையுடன் இணைந்து, கீழடியின் பெருமையை உலகறிய செய்வோம் என சிவகங்கை மாவட்டம், கீழடி அகழாய்வு தளத்தை பார்வையிட்ட பின் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

கீழடியில் சாயத்தொட்டியுடன் கூடிய உறைகிணறு, நெசவு தொழில், நீர் மறு சுழற்சி தொழில் நுட்பம் போன்றவை குறித்து மத்திய தொல்லியல் துறையோடு இணைந்து கீழடியின் பெருமையை உலகறிய செய்வோம்.

கீழடி உலக நாகரீகத்திற்கே முன்னோடி, இங்கு அகழாய்வு பணிகளை இன்னும் தீவிரப்படுத்துவோம். அரசு பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரிக்கப்படும். பள்ளிகளை மூட அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காது.

பள்ளிக்கு போதிய நிதியை பட்ஜெட்டில் ஒதுக்குவோம். மத்திய வெளியுறவுத்துறை அனுமதியுடன் தான் அமைச்சர் கீர்த்தனா வெளிநாடு சென்று வந்தார். தமிழக மக்கள் நல்ல தலைமைக்காக ஏங்கி கொண்டிருந்தனர்.

அப்படிபட்ட தலைமை அமைந்ததும் மற்ற கட்சிகளில் இருந்தும் வருகின்றனர். அவர்களை அரவணைத்து செயல்படுவோம், என்றார். மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் செல்வசுரபி, கோட்டாட்சியர் ஜெபி கிரேசியா, கீழடிதள இயக்குனர் ரமேஷ், மானாமதுரை எம்.எல்.ஏ., இளங்கோவன் பங்கேற்றனர்.

விதிமீறிய த.வெ.க.,வினர்

கீழடி அருங்காட்சியகம், அகழாய்வு தளத்தை படம் பிடிக்க தடை உள்ளது. ஆனால் நேற்று அமைச்சருடன் வந்த கட்சியினர் பலரும் அலைபேசியிலும், சிலர் டிரோன் மூலம் படம் பிடித்தனர். வாகனங்கள் அருங்காட்சியகத்திற்குள் வர அனுமதியில்லை. ஆனால், அமைச்சருடன் வந்த கட்சியினர் அனைவரும் விதிகளை மீறி காருடன் உள்ளே வந்துவிட்டனர்.



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