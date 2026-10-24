/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/இடிந்து விழும் நிலையில் நுாலகம்
UPDATED : அக் 19, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 19, 2026 05:15 PM
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சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணர ிஒன்றியத்தில் அ.காளாப்பூர் ஊராட்சியில் உள்ள கிளை நுாலக கட்டடம் 1992 ல் கட்டப்பட்டது.
இங்கு 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் உள்ள நிலையில் கட்டடம் சிதிலமடைந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் இடிந்து விழலாம் என்ற நிலையில் உள்ளது. மழைக்காலத்தில் மேற்கூரையில் இருந்து தண்ணீர் ஒழுகுவதால் புத்தகங்கள் மூடை கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாணவர்கள், வாசிப்பாளர்கள் நூலகத்தின் உள்ளே செல்லவே அஞ்சுகின்றனர். ஒன்றியத்தில் பெரிய ஊராட்சியாக உள்ள இக்கிராமத்தில் ஏராளமான மாணவர்கள் புத்தகங்களை தேடி வெளியூர் நூலகங்களுக்கு சென்று வருகின்றனர். எனவே பாழடைந்த நூலக கட்டடத்தை இடித்துவிட்டு புதிய கட்டடம் கட்டித்தர அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.