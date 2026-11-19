பழையனுாரில் குறைந்தது விவசாயம்: தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு
பழையனுாரில் குறைந்தது விவசாயம்: தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 11:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:04 PM
பழையனுார்: பழையனுார் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் விவசாய பணி இதுவரை தொடங்காததால் இதனையே நம்பி இருந்த டீக்கடைகளின் வருவாய் குறைந்து வருகிறது.
பழையனுாரைச் சுற்றிலும் வீரனேந்தல், ஓடாத்தூர், அச்சங்குளம், அழகுடையான், சங்கங்குளம் உள்ளிட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. செப்டம்பரில் மழை தொடங்கிய உடன் கிராமங்களில் விவசாய பணி தொடங்கி விடும். நிலத்தை உழவு செய்வது, வரப்பு வெட்டுவது, நாற்றங்கால் அமைப்பது, விதை தூவுதல் என தினசரி விவசாய பணிகளுக்காக 100 க்கும் மேற்பட்ட விவசாய தொழிலாளர்கள் பழையனூர் வந்து விடுவார்கள்.
விவசாயிகளை நம்பி 10க்கும் மேற்பட்ட டீக்கடை, ஓட்டல்களில் வியாபாரம் நடக்கும்.தற்போது மழையும் இல்லை, கண்மாய்களுக்கு நீர் வரத்தும் இல்லை என்பதால் விவசாய பணிகள் நடைபெறவே இல்லை. இதனால் பழையனூருக்கு வரும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையும் குறைந்து விட்டது.
டீக்கடை உரிமையாளர்கள் கூறுகையில், ஒவ்வொரு கடையிலும் தினசரி 15 லிட்டர் பால் வாங்கி டீ. காபி விற்பனை செய்வோம், தற்போது வெறும் ஐந்து லிட்டர் தான் வாங்குகிறோம் வியாபாரமே இல்லை , பணப்புழக்கம் வெகுவாக குறைந்து விட்டது, என்றனர்.
விவசாயிகள் வராததால் பலரும் மதியத்திற்கு மேல் கடைகளை திறப்பதே இல்லை. விவசாயம் இல்லாததால் அதனை சார்ந்த தொழில்களான உரக் கடைகள், உழவு கருவிகளை வாடகைக்கு விடும் கடைகள் என பலதரப்பட்ட கடைகளிலும் வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.