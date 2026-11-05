சுமைதுாக்கும் தொழிலாளர் ஸ்டிரைக் 2,000 டன் அரிசி மூடை தேக்கம்: சிவகங்கையில் ஆர்ப்பாட்டம்
சுமைதுாக்கும் தொழிலாளர் ஸ்டிரைக் 2,000 டன் அரிசி மூடை தேக்கம்: சிவகங்கையில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 04, 2026 03:58 PM
சிவகங்கை: மாவட்டத்தில் நுகர்பொருள் வாணிப கழக சுமைதுாக்கும் தொழிலாளர்கள் ஸ்டிரைக்கால், நேற்று 2 ஆயிரம் டன் ரேஷன் பொருட்கள் அனுப்பும் பணி பாதிக்கப்பட்டது. நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் கீழ் சிவகங்கை, திருமாஞ்சோலை, காரைக்குடி உட்பட 9 இடங்களில் நுகர்பொருள் வாணிப கழக கோடவுன் உள்ளது. இங்கு 117 சுமைதுாக்கும் தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். தினமும் ரேஷன் கடை, விடுதி, அங்காடிகளுக்கு அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் தினமும் 2 ஆயிரம் டன் வரை ஏற்றி, இறக்கி வருகின்றனர்.
இவர்களுக்கு சங்க அங்கீகார தேர்தல் நடத்த வேண்டும். வருகை பதிவேட்டில் பெயர்களை சேர்க்க வேண்டும். 10 ஆண்டு பணி முடித்த சுமைதுாக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு பச்சை கலர் அட்டை வழங்கி அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி நேற்று சிவகங்கை நுகர்பொருள் வாணிப கழக மண்டல அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும் நேற்று ஒரு நாள் பணியை புறக்கணித்து ஸ்டிரைக்கில் ஈடுபட்டனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு சுமைதுாக்குவோர் மாநில பாதுகாப்பு சங்க மாவட்ட செயலாளர் பெரியசாமி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட தலைவர் பாண்டி முன்னிலை வகித்தார். நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். கோரிக்கை மனுவை மண்டல மேலாளர் நதர்ஷாவிடம் வழங்கினர். சுமைதுாக்கும் தொழிலாளர்களின் நேற்றைய ஸ்டிரைக்கால் ஒரே நாளில் பல்வேறு இடங்களுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டிய 2 ஆயிரம் டன் அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்கள் கோடவுன்களில் தேங்கி கிடந்தது.///