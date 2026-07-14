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மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளில் கடன் முகாம்   

மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளில் கடன் முகாம்   

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:38 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:20 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:38 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:20 PM

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சிவகங்கை:மாவட்ட அளவில் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளில் ஜூலை 17 அன்று கடன் வழங்கும் முகாம் நடைபெறுகிறது. இளையான்குடி, சாலைக்கிராமம், திருப்புத்துார், சிங்கம்புணரி, காரைக்குடி, ராம்நகர், அய்யனார்புரம், சுப்பிரமணியபுரம், திருப்புவனம் மற்றும் சிவகங்கை நேரு பஜாரில் உள்ள மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளில் அன்றைய தினம் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை கடன் வழங்கப்படும்.

இதில் சிறுபான்மையினர் மேம்பாட்டு கழகம் மூலம் வழங்கும் தனி நபர், கல்வி, கைவினை திட்டம், சுய உதவி குழு கடன் வழங்கப்படும். இந்த முகாமில் பொதுமக்கள், சிறுதொழில் முனைவோர் பயன் பெறலாம். மேலும் விபரத்திற்கு 74027 21601 என்ற எண்ணிற்கு அழைக்கலாம். ///

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