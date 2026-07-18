/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ தாழ்வான மின்கம்பி: மக்கள் அச்சம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:21 AM
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தேவகோட்டை: தேவகோட்டை தாலுகா ரவியமங்கலத்தில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். கீழக்குடியிருப்பு அய்யனார் காளியம்மன் கோவில் செல்லும் வழியில் கம்பிகள் தாழ்வாக செல்கின்றன.
இந்த வழியாக பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் பல முறை மின்வாரியத்திற்கு தகவல் சொல்லியும் அலட்சியமாக உள்ளனர். இது பற்றி கிராமத்தினர் கூறுகையில், பல மாதங்களாக தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.உயிர் பலி ஏற்படும் முன்பு மின்கம்பியை மாற்றி அமைக்க மின்வாரியம் முன்வரவேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.