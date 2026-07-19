↓மடப்புரம் - திருப்பாச்சேத்தி ஆற்றங்கரை ரோடு மாயம்: விவசாய பொருட்கள் செல்ல முடியாமல் தவிப்பு
↓மடப்புரம் - திருப்பாச்சேத்தி ஆற்றங்கரை ரோடு மாயம்: விவசாய பொருட்கள் செல்ல முடியாமல் தவிப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:47 AM
திருப்புவனம்: மடப்புரம்- திருப்பாச்சேத்தி வரையிலான ஆற்றங்கரை ரோடு பராமரிப்பின்றி கற்கள் பெயர்ந்து சிதிலமடைந்து இருப்பதால் விவசாயிகள் விளை பொருட்களை கொண்டு செல்ல முடியாமல் சிரமத்திற்குள்ளாகி உள்ளனர்.
மதுரை விரகனுார் மதகு அணையில் இருந்து வலது மற்றும் இடது பிரதான கால்வாய்கள் வைகை ஆற்றை ஒட்டி சென்று பல இடங்களில் பிரிகின்றன. வைகை ஆற்றை ஒட்டி விவசாயிகளின் தென்னந்தோப்பு, வாழை தோப்பு, நெல் வயல் உள்ளிட்டவைகள் அமைந்துள்ளன. மேலும் வைகை ஆற்றை ஒட்டி வலது மற்றும் இடது பிரதான கால்வாய் மூலம் சிவகங்கை மாவட்ட விவசாயிகள் பாசன வசதி பெறுகின்றனர்.
கால்வாய்கள் பெரும்பாலும் ஆற்றை ஒட்டி குறிப்பிட்ட தூரம் வரை சென்று அதன் பின் வழித்தடம் மாறி கண்மாய்களுக்கு செல்லும், நீர்வரத்து கால்வாய்களை ஆய்வு செய்யவும் வைகை ஆற்றை ஒட்டியுள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லவும் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் ஆற்றை ஒட்டி பத்து அடி அகலமுள்ள தார்ச்சாலை அமைக்கப்பட்டது.
ஆனால் போதிய பராமரிப்பு இல்லாததால் பல இடங்களில் சாலைகளில் கற்கள் பெயர்ந்து குண்டும் குழியுமாக மாறி நடந்து கூட செல்ல முடிவதில்லை. மடப்புரத்தில் தொடங்கி இடைக்காட்டூர் வரை பத்து அடி அகலமுள்ள பாதை இருந்தது. இதில் வாகனங்களை விவசாயத்திற்கு தேவையான பொருட்களை கொண்டு செல்லவும் விளைவித்த பொருட்களை கொண்டு வரவும் பயன்படுத்தி வந்தனர்.
தற்போது நடந்து செல்ல கூட பாதை இல்லாததால் விவசாயிகள் நிலங்களுக்கு நீண்ட துாரம் சுற்றி வர வேண்டியுள்ளது. இந்த ரோட்டில் குறுக்கே பல இடங்களில் உயர் மின்னழுத்த கம்பிகள் செல்கின்றன. கோடை வெயில் காரணமாக மின்கம்பி அனைத்தும் தாழ்வாக செல்கின்றன.
பலமுறை விவசாயிகள் மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் மின்கம்பிகளை சரி செய்யவே இல்லை. கடந்த மாதம் டிராக்டரில் வைக்கோல் கொண்டு செல்லையில் மின்கம்பி உரசி தீப்பிடித்து வைக்கோல் கட்டில் முழுவதுமாக எரிந்து விட்டன இதுபோல அடிக்கடி தீ சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றன.மேலும் சாலை பழுதடைந்து இருப்பதால் விவசாயிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.