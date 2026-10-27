/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/இறகு பந்து போட்டி மகரிஷி பள்ளி வெற்றி
UPDATED : அக் 23, 2026 04:46 AM
ADDED : அக் 22, 2026 06:26 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடி மகரிஷி வித்யா மந்திர் பள்ளி மாணவர்கள் மாநில அளவிலான முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டியில் வெற்றி பெற்றனர்..
செங்கல்பட்டு தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் கல்லூரியில் மாநில அளவிலான முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான இறகு பந்து போட்டி நடந்தது. இறகு பந்து இரட்டையர் பிரிவில், காரைக்குடி மகரிஷி வித்யா மந்திர் பள்ளி பிளஸ் 2 மாணவர் கரன் சஞ்சய், வெலே ராபின் அணியினர் இரண்டாமிடம்,ஒற்றையர் பிரிவில் பிளஸ் 1மாணவி ரம்யா மூன்றாம் இடம் பிடித்து பரிசு பெற்றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளை பள்ளி குழுமத் தலைவர் சேதுராமன், முதன்மை முதல்வர் அஜய் யுக்தேஷ், பள்ளிச் செயலர் ரஜினி ரத்னமாலா, நிர்வாக இயக்குனர் ஐஸ்வர்யா மற்றும் பள்ளி முதல்வர்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பாராட்டினர்.