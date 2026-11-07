காரைக்குடி இணைப்பு பகுதியில் 8135 தெருவிளக்குகள் பராமரிப்பு ரூ. 34.50 லட்சம் ஒதுக்கீடு
காரைக்குடி இணைப்பு பகுதியில் 8135 தெருவிளக்குகள் பராமரிப்பு ரூ. 34.50 லட்சம் ஒதுக்கீடு
UPDATED : நவ 07, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:52 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தெருவிளக்குகளை ரூ. 34.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பராமரிப்பு பணி செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
காரைக்குடி நகராட்சியுடன் கோட்டையூர் கண்டனூர் பேரூராட்சி, அரியக்குடி, இலுப்பக்குடி சங்கராபுரம், தளக்காவூர் கோவிலூர் ஆகிய 5 ஊராட்சிகள் இணைக்கப்பட்டு மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. புதிதாக இணைக்கப்பட்ட இரு பேரூராட்சிகள், 5 ஊராட்சிகளில் 8 ஆயிரத்து135 தெருவிளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் பல தெருவிளக்குகள், பயன்பாட்டில் இல்லாமலும், முறையாக பராமரிக்கப்படாமலும் இருப்பதால் பல வீதிகள் இருளில் மூழ்கி கிடக்கிறது.
இதுகுறித்து எழுந்த புகாரின் பேரில் தெரு விளக்குகளை பராமரிக்க மாநகராட்சி சார்பில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன் அடிப்படையில், மாநகராட்சியுடன் புதிதாக இணைக்கப்பட்ட 5 பகுதிகளிலும் உள்ள 8 ஆயிரத்து135 தெருவிளக்குகளை அக். 2026 முதல் மார்ச் 2027 வரை 6 மாதங்கள் வரை பராமரிப்பு பணி செய்ய ரூ.34.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள மாநகராட்சி நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.