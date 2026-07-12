திருப்பாசேத்தியில் நேர்த்திக்கடன் அரிவாள் தயாரிப்பு
திருப்பாசேத்தியில் நேர்த்திக்கடன் அரிவாள் தயாரிப்பு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:23 AM
திருப்பாச்சேத்தி: திருப்புவனம், திருப்பாச்சேத்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆடி பிறக்க உள்ளதையடுத்து நேர்த்தி கடன் அரிவாள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
திருப்புவனம் திருப்பாச்சேத்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பழைய இரும்பை பயன்படுத்தி அரிவாள், மண்வெட்டி, கோடாரி, கடப்பாரை உள்ளிட்ட விவசாய கருவிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
விவசாயத்தில் இயந்திரங்கள் வருகைக்கு பிறகு தொழில் நலிவடைந்து வந்த நிலையில் தற்போது நேர்த்தி கடன் அரிவாள் தயாரிப்பில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அய்யனார் மற்றும் கருப்பண்ணசாமி கோயில்களில் நேர்த்திக்கடன் விரதமிருக்கும் பக்தர்கள் கோயில்களுக்கு ஒரு அடி முதல் 25 அடி உயர அரிவாள் வரை காணிக்கையாக வழங்குகின்றனர். இதற்கான அரிவாள் தயாரிப்பில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தென் மாவட்டங்களில் மட்டும் நேர்த்திக்கடன் அரிவாள்கள் பக்தர்கள் வாங்கி வந்த நிலையில் தற்போது வட மாவட்டங்களான அரியலுார், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் அரிவாள் வாங்கி சென்று கோயில்களுக்கு காணிக்கை செலுத்தி வருகின்றனர். திருப்பாச்சேத்தியில் ரவி என்பவர் அரியலுார் மாவட்ட கோயிலுக்காக 25 அடி உயர அரிவாள் வேலைப்பாட்டுடன் தயாரித்துள்ளார்.
திருப்பாசேத்தி ரவி கூறுகையில், 25 அடி உயர அரிவாளின் எடை 500 கிலோ, 15 நாட்களில் மூன்று பேர் சேர்ந்து இந்த அரிவாள் தயாரித்துள்ளோம், அரிவாளின் நுனி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வெண்கல மணிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
சிமென்ட் தளத்தில் நிலை அரிவாள் வண்ணம் கைப்பிடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் துளையிட்டுள்ளோம்.
நேர்த்தி கடன் அரிவாள் தயாரிக்க ஒரு அடி நீளத்திற்கு ஆயிரம் முதல் மூவாயிரம் ரூபாய் வரை அரிவாளின் எடைக்கு ஏற்ப மாறுபடும். இந்த அரிவாள் 80 ஆயிரம் ரூபாயாகும், மதுரையில் இருந்து பழைய இரும்புகளை வாங்கி வந்து உருக்கி தயாரிக்கப்படுகிறது, விவசாய கருவிகள் வாங்க ஒருசிலர் மட்டுமே வருகை தருகின்றனர். ஆடி மற்றும் மாசி மாதங்களில் நேர்த்திகடன் அரிவாள் தயாரிக்க ஆர்டர் வரும், மற்ற நாட்களில் வேலை இருக்காது, என்றார்.
ரவி பட்டறையில் மதுரை அழகர்கோயில் 18ம் படி கருப்பண்ண சாமிக்கும், அரியலூர் மாவட்டத்திற்கும் அரிவாள் தயாரித்து வைத்துள்ளார்.