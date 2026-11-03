மனைவிக்கு கத்திக்குத்து கணவர் கைது

UPDATED : நவ 02, 2026 06:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:57 PM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டை இறகுசேரி இறக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தியாகராஜன். இவரது மனைவி தேன்மொழி.52.,: இவரது மூன்றாவது மகள் திவ்யா என்ற சங்கீதாவை சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ரெகுநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த நாகலிங்கம் மகன் முருகபூபதி.38., க்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தனர்.
இருவருக்கும் இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். முருகபூபதி தம்பதியினர் தேவகோட்டை சம்பந்தர் வீதியில் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தனர். முருகபூபதி மலேசியாவிற்கு வேலைக்கு சென்று விட்டு ஊருக்கு திரும்பி உள்ளார். சங்கீதா காரைக்குடியில் நகை கடன் தரும் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார்.
வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த முருகபூபதி மனைவி சங்கீதா மீது சந்தேகப்பட்டு மனைவியுடன் தகராறு செய்து வந்தார். சங்கீதா தனது மகள்களுடன் தாயார் தேன்மொழி வீட்டிற்கு சென்று விட்டார். நேற்று காலை சங்கீதா வேலைக்கு செல்வதற்காக டூவீலரில் வீட்டில் இருந்து சென்றார். வழியில் நின்ற முருகபூபதி மனைவி சங்கீதாவை மறித்து கத்தியால் குத்தினார். சங்கீதா சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். தாயார் தேன்மொழி கொடுத்த புகாரில் போலீசார் முருகபூபதியை கைது செய்தனர்.