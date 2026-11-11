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சிவகங்கையில் விடுதி அறையில் மேலாளர் துாக்கிட்டு தற்கொலை

சிவகங்கையில் விடுதி அறையில் மேலாளர் துாக்கிட்டு தற்கொலை

ADDED : நவ 10, 2026 05:38 PM

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ADDED : நவ 10, 2026 05:38 PM

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சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே வேம்பத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்த ஜெயராமன் மகன் சக்திமுருகன் 42.

இவருக்கு திருமணமாகி குழந்தைகள் உள்ளனர். இவர் சிவகங்கையில் உள்ள ஹோட்டலில் மேலாளராக பணியாற்றினார். நேற்று (நவ.,9) இரவு 9:00 மணிக்கு நேருபஜாரில் பழைய தலைமை அரசு மருத்துவமனை அருகே உள்ள விடுதியில் அறை எடுத்துத் தங்கினார். இன்று (நவ.,10) காலை 9:00 மணிக்கு அறையில் உள்ள மின் விசிறியில் துாக்கிட்ட நிலையில் இறந்து கிடந்தார். விடுதி ஊழியர்கள் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். போலீசார் உடலை மீட்டு தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.

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