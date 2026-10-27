மானாமதுரை அருகே விசாரணைக்கு சென்ற போலீசார் மீது தாக்குதல்
மானாமதுரை அருகே விசாரணைக்கு சென்ற போலீசார் மீது தாக்குதல்
ADDED : செப் 30, 2026 03:25 AM
மானாமதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே கிராம மக்கள் தாக்கியதில் காயமடைந்ததாக கூறி இரு போலீசார் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். சிகிச்சையில் இருந்தபோதே மருத்துவமனையில் இருந்து இருவரும் வெளியேறிய நிலையில் மீண்டும் திரும்பவில்லை.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உணவு கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு வழக்கில் தொடர்புடைய பெண் ஒருவர், சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே கே.பெருங்கரை கிராமத்தில் இருப்பதை போலீசார் அறிந்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு ராமநாதபுரம் மாவட்ட உணவு கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் உதயகுமார் தலைமையில் சிறப்பு எஸ்.ஐ., சுரேஷ் உட்பட 6 போலீசார் அக்கிராமத்திற்கு சென்று விசாரித்தனர்.
அங்கிருந்த 10க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அப்பெண் இங்கு இல்லை எனக்கூறி போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் போலீசார் தாக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது. இதில் சிறப்பு எஸ்.ஐ., சுரேஷ், போலீஸ் ரவிச்சந்திரன் காயமடைந்ததாக கூறி நள்ளிரவில் மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
சிகிச்சையில் இருந்த போலீசார் இருவரும் நேற்று காலை டீ குடிக்க செல்வதாக மருத்துவமனை ஊழியர்களிடம் கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டனர்.
பின் நீண்ட நேரமாகியும் மருத்துவமனைக்கு திரும்பவில்லை. மருத்துவமனை ஊழியர்கள் உயர் அதிகாரிகளிடம் தகவலளித்தனர். மானாமதுரை போலீசார் இதுகுறித்து விசாரிக்கின்றனர்.