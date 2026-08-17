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/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/﻿ போலீஸ் விசாரணையில் எலி மருந்து பிளேடு துகள் சாப்பிட்டு தற்கொலை முயற்சி மானாமதுரை போலீசார் அதிர்ச்சி

﻿ போலீஸ் விசாரணையில் எலி மருந்து பிளேடு துகள் சாப்பிட்டு தற்கொலை முயற்சி மானாமதுரை போலீசார் அதிர்ச்சி

﻿ போலீஸ் விசாரணையில் எலி மருந்து பிளேடு துகள் சாப்பிட்டு தற்கொலை முயற்சி மானாமதுரை போலீசார் அதிர்ச்சி

ADDED : ஆக 13, 2026 11:36 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:36 PM

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மானாமதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் குற்றங் களில் தொடர்புடைய இருவர் எலி மருந்து, பிளேடு துகள் சாப்பிட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மானாமதுரை போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட தெ.புதுக்கோட்டை யில் சில நாட்களுக்கு முன்பு தாக்குதல் நடந்தது. பல்வேறு குற்றங்களில் தொடர்புடையவர்களை மானாமதுரை போலீசார் அழைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்ற னர். இதில் ஒருவரின் தாயாரான ரூபா என்பவரை மானாமதுரை அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டே ஷனில் வைத்து விசாரணை நடத்திய நிலையில் எலி மருந்து பவுடரை குடித்ததால் மானாமதுரை போலீசார் சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.

மேல்சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவ மனையில் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளார். இந்நிலையில் மானாமரையில் நடைபெற்ற டூவீலர் திருட்டு வழக்கில் ஜனார்த்தனன் என்பவரை மானாமதுரை போலீசார் கைது செய்து ரிமாண்டிற்கு கொண்டு சென்ற போது பிளேடு துகள்களை விழுங்கியதாக போலீசாரிடம் தெரிவித்ததை தொடர்ந்து அவரையும் சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.

அங்கு அவரை பரி சோதித்த டாக்டர்கள் மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.

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