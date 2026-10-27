/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/இருளில் மானாமதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு
UPDATED : அக் 27, 2026 04:03 AM
ADDED : அக் 26, 2026 07:24 PM
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மானாமதுரை: மானாமதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து தினமும் ஏராளமான ரயில்கள் பல இடங்களுக்கு சென்று வருகின்றன. மானாமதுரை பழைய பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் செல்லும் ரோட்டில் கடந்த சில நாட்களாக மின் விளக்குகள் எரியாமல் இருட்டாக இருப்பதால் இரவு நேரங்களில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் செல்லும் பயணிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
தற்போது திருட்டுக்கள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் மின்விளக்குகள் எரிவதற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.