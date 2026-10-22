UPDATED : அக் 11, 2026 05:56 PM
ADDED : அக் 11, 2026 05:54 PM
நாச்சியாபுரம்:
பாரம்பரிய மஞ்சுவிரட்டு நடத்த புதிய விதிகளை உருவாக்க வேண்டும் என திருப்புத்தூர் அருகே மானகிரியில் நடந்த தமிழ்நாடு மஞ்சுவிரட்டு பேரவை பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினர்.
கூட்டத்திற்கு நிறுவன தலைவர் ஆறுமுகம் சேதுராமன் தலைமை வகித்தார். கவுரவ தலைவர் ராஜாமணி ராமச்சந்திரன் முன்னிலை வகித்தார். செய்தி தொடர்பாளர் கார்த்திகேயனி சிவனேசன் வரவேற்றார். நிர்வாகிகள் ராசகுமார், மாறன், ராஜேஷ், ஜெயந்தன், முத்துக்குமார், மணி, ரவி பங்கேற்றனர். மஞ்சுவிரட்டுபோட்டியை பாரம்பரிய முறையில் வேட்டி, துண்டு மட்டும் பரிசாக வழங்கி நடத்த வேண்டும். இதற்கான விதிகளை தளர்த்தவேண்டும். சிறாவயலில் பாரம்பரிய முறையில் மஞ்சுவிரட்டு நடத்த அரசிடம் அனுமதி கோருவது. ஆண்டு முழுவதும் மஞ்சுவிரட்டிற்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும். காப்பீடு வழங்க வேண்டும் என தீர்மானித்தனர். கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் நன்றி கூறினார்.
'