/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ திருமணமான பெண் தற்கொலை
UPDATED : ஆக 13, 2026 04:37 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 04:30 PM
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கீழடி:கீழடி அருகே பொட்டப்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முத்துராமு 32, இவரது மனைவி வந்தனா 27.
சில மாதங்களாக மன நிலை பாதிப்பால் அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார். நேற்று காலை வீட்டில் டூவீலர் பயன்பாட்டிற்காக பாட்டிலில் வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்ரோலை ஊற்றி தற்கொலை செய்து கொண்டார். அருகில் துாங்கி கொண்டு இருந்த அவரது 4 வயது மகன் மீதும் தீப்பற்றியது. அருகில் இருந்தவர்கள் சிறுவனை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். கீழடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.