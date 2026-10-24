மருதுபாண்டியர் குரு பூஜை 1500 போலீசார் பாதுகாப்பு

ADDED : அக் 23, 2026 09:02 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துாரில் மருதுபாண்டியர் 225 வது நினைவு நாள் மற்றும் குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு மாவட்டத்தில் 1445 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் உள்ளனர்.
திருப்புத்துாரில் இன்று மருதுபாண்டியர் மணி மண்டபத்திலும், நினைவுத்தூண் பகுதியிலும் காலை முதல் அஞ்சலி நிகழ்ச்சிக்கு கட்சியினர்,சமுதாய அமைப்பினர் பலரும் வருவர். அதை முன்னிட்டு டி. ஐ. ஜி. மணிவண்ணன் ஆலோசனையில் எஸ்.பி., அபிஷேக் குப்தா தலைமையில் 640 க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இன்று (அக்.,23) மணிமண்டப வளாகத்தில் கூடிய போலீசாரிடம் டி.எஸ்.பி., சண்முகசுந்தரன் பாதுகாப்பு பணி குறித்து விளக்கினார்.
தொடர்ந்து அக்.,27 ல் காளையார்கோயிலில் நடைபெறும் மருது பாண்டியர்களின் குருபூஜையின் போதும் திருப்புத்தூருக்கு அஞ்சலி செலுத்த பலரும் வருவர். அதை முன்னிட்டு மாவட்டம் முழுவதும் 1445 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.