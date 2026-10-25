ADDED : அக் 25, 2026 05:56 PM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.1 கோடியில் கட்டிய மகப்பேறு அறுவை அரங்கு திறப்பு விழா இன்று (அக்.,25) நடந்தது.
தேவகோட்டை அண்ணாமலை அறக்கட்டளை சார்பில் ரூ.1 கோடியில் கட்டிய இக்கட்டடத்தை ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. அறக்கட்டளை தலைவர் லட்சுமணன் தலைமை வகித்தார். மாணிக்கம், செயலாளர் ஜெயம் முன்னிலை வகித்தனர். கல்லுாரி தலைவர் லட்சுமணன் அரங்கை திறந்து மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் செங்கதிரிடம் ஒப்படைத்தார். இது தவிர கோயம்புத்துார் டாக்டர் ஜெயந்தி மகப்பேறு கருவிக்கு ரூ.10 லட்சம் அளித்தார். நிகழ்வில் தமிழ் சங்க துணை தலைவர் துரைகருணாநிதி, டாக்டர் குமரேசன், ஆசிரியர் ஜெயம்கொண்டான், நகராட்சி தலைவர் சுந்தரலிங்கம், தலைமை ஆசிரியர் கணேசன், கல்லுாரி இயக்குனர் அருணாசலம், சொக்கலிங்கம் பேசினர். பொருளாளர் சேவுகன் நன்றி கூறினார்.