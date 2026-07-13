/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ நினைவேந்தல் கூட்டம்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:33 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:31 PM
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சிவகங்கை:சிவகங்கையில் திரைப்பட ஒளிப்பதிவாளர் செழியன் நினைவேந்தல் கூட்டம் நடந்தது.
தமிழ் சங்கம் சார்பில் நடந்த கூட்டத்திற்கு தலைவர் முத்துக்கிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். புலவர் பகீரதநாச்சியப்பன், நல்லாசிரியர் கண்ணப்பன் முன்னிலை வகித்தனர். வழக்கறிஞர் இன்பலாதன், பேராசிரியர்கள் கனகநாதன், தங்கமுனியாண்டி, கலாம் உதவும் கரங்கள் நிறுவனர் முத்துப்பாண்டியன், கலை இலக்கிய மன்ற செயலாளர் சுந்தரபாண்டியன், தமிழ் சங்க செயலாளர் பாண்டியராஜன், பொருளாளர் சுப்பையா, தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர் ஒன்றிய மாவட்ட தலைவர் ரமேஷ் கண்ணன் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர். ஒளிப்பதிவாளர் செழியன் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினர். ///