மஸ்ட் கோடவுனில் தரமற்ற ரேஷன் பொருள் ஆய்வில் அமைச்சர் அதிர்ச்சி அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை
மஸ்ட் கோடவுனில் தரமற்ற ரேஷன் பொருள் ஆய்வில் அமைச்சர் அதிர்ச்சி அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 14, 2026 08:21 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி நுகர்பொருள் வாணிப கழக கோடவுனில் ஆய்வு செய்த உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கட்ராமன் தரமற்ற அரிசி கோதுமையை நீக்கிவிட்டு தரமான பொருட்கள் வழங்க வேண்டுமென அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தார்.
காரைக்குடி நுகர்பொருள் வாணிப கழக கோடவுனில் இன்று (நவ.,14) இரவு ஆய்வு செய்தார். சப் கலெக்டர் ராகுல் பிரசாத் மற்றும் உணவுத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர். ரேஷன் கடைகளுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த அரிசி, கோதுமை மூடைகளை அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார். அரிசி முழுவதும் தரமற்று வண்டு மொய்த்ததோடு , கோதுமை மோசமாக இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
அதிகாரிகளை அழைத்து நீங்கள் அனுப்பும் பொருட்கள் தான் ரேஷன் கடைக்கு செல்கிறது. ரேஷன் கடைக்கு தரமான பொருட்கள் செல்கிறதா என்பதை கண்டறிய குவாலிட்டி கன்ட்ரோல் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது போன்ற தரமற்ற பொருட்களை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து சமைப்பீர்களா என்று கேள்வி எழுப்பினார். தரமற்ற அரிசி கோதுமையை திருப்பி அனுப்பி விட்டு தரமான பொருட்களை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும். அதிகாரிகளும், ரேஷன் அரிசி, பருப்பை வீட்டில் சமைத்து சாப்பிட வேண்டும். அப்போது தான் அதன் தரம் குறித்து தெரியும் என்று கடிந்து கொண்டார். அமைச்சர் ஆய்வு செய்த போது திடீரென்று மின்தடை ஏற்பட்டது.