/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/அம்மா உணவகம் சீரமைப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:16 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சியில் ரூ.16 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சீரமைக்கப்பட்ட அம்மா உணவகத்தை அமைச்சர் பிரபு திறந்து வைத்தார்.
காரைக்குடி சுப்பிரமணியபுரத்தில் அம்மா உணவகம் செயல்பட்டு வருகிறது.இந்த உணவகத்தின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தும், மின்விசிறி பயன்பாடின்றி கிடந்தது. அம்மா உணவகத்தை பராமரிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தினர். இது குறித்து தினமலர் நாளிதழிலும் செய்தி வெளியானது.
மாநகராட்சி சார்பில் ரூ. 16 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பராமரிப்பு பணி நடந்தது. சீரமைக்கப்பட்ட அம்மா உணவகத்தை அமைச்சர் பிரபு திறந்து வைத்தார். கமிஷனர் பாலு, மேயர் பொறுப்பு குணசேகரன் மற்றும் மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.