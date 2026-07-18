/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ கண்காணிப்பு குழு கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:21 AM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட வளர்ச்சி, கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் நடந்தது.
கார்த்தி எம்.பி., தலைமை வகித்தார். கலெக்டர் ஆகாஷ் முன்னிலை வகித்தார். ஊரக வளர்ச்சி முகமை கூடுதல் கலெக்டர் ஆயுஷ் வெங்கட் வத்ஸ், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் செல்வசுரபி, எம்.எல்.ஏ., இளங்கோவன், திட்ட இயக்குனர் அபிதா ஹனீப் உட்பட அனைத்து துறை மாவட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
மாவட்ட அளவில் மத்திய, மாநில அரசு நிதியில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.