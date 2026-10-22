திருப்புவனத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல்: தவிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
திருப்புவனத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல்: தவிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : அக் 15, 2026 11:41 PM
ADDED : அக் 15, 2026 02:24 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் தினசரி காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர்.
மதுரையிலிருந்து திருப்புவனம் வழியாக கமுதி, பரமக்குடி, ராமேஸ்வரம், இளையான்குடி உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இது தவிர திருப்புவனத்தை சுற்றிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு டவுன் பஸ்களும் சென்று வருகின்றன.
திருப்புவனத்தில் பிரதான சாலையை ஒட்டி இருபுறமும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. கடைகளில் பொருட்கள் வாங்க வரும் பலரும் ரோட்டிலேயே வாகனத்தை நிறுத்தி செல்கின்றனர். இது தவிர கிராமப்புறங்களில் இருந்து வேலைக்கு செல்பவர்கள் திருப்புவனத்தில் சாலையின் இரு புறமும் வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு சென்று விடுகின்றனர். இதனால் சாலையின் அகலம் குறைந்து எதிரெதிரே வாகனங்கள் வந்தால் விலக முடிவதில்லை. மேலும் திடீரென வாகனங்கள் பழுதானாலும் இடவசதி இன்றி போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவி வருகிறது. காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல்களால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு செல்ல முடியாமல் பலரும் சிரமப்படுகின்றனர்.
இது குறித்து பலமுறை புகார் அளித்தும் போக்குவரத்தை சரி செய்ய எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை. தினசரி நெரிசலில் சிக்கி தொலைதூர பஸ்கள் சிக்கி கொள்வதால் நீண்ட தூரம் செல்லும் பயணிகள் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக குறிப்பிட்டு நேரத்துக்கு நகரங்களுக்கு செல்ல முடியாமல் மிகுந்த அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
எனவே திருப்புவனத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.