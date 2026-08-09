சனாதன தர்மத்தை வலியுறுத்தி ம.பி. பெண் பாதயாத்திரை
சனாதன தர்மத்தை வலியுறுத்தி ம.பி. பெண் பாதயாத்திரை
ADDED : ஆக 09, 2026 12:30 AM
தேவகோட்டை: சனாதன தர்மம் ஹிந்துத்வத்தை வலியுறுத்தி ம.பி. பெண் ஜோதிர்லிங்க பாதயாத்திரை சென்று வருகிறார்.
மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சுமன் அம்மா 50., என்ற பெண் இந்தியாவில் அமைதியை நிலைநாட்டவும், சனாதன தர்மம், மற்றும் ஹிந்துத்வா குறித்த மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த ''த்வாதச ஜோதி லிங்கம் பாத யாத்திரை'' மேற்கொண்டு வருகிறார்.
2024ம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலம் சோமநாத்தில் தொடங்கிய இவரது யாத்திரை நாகேஷ்வர், கேதார்நாத், காசி விசுவநாதர், மல்லிகார்ஜுனா உட்பட 11 ஜோதிர் லிங்க தலங்களுக்கு சென்று இறைவனை வணங்கி தனது பிரசாரத்தை செய்து தனது யாத்திரையின் இறுதி தரிசன தலமாக ராமேஸ்வரம் செல்கிறார்.
தேவகோட்டைக்கு வந்த பேசியதாவது: ஹிந்துக்கள் அனைவரும் ஆன்மாவின் அடிப்படையில் ஒன்றிணைந்து இந்தியாவின் பெருமையை உயர்த்த வேண்டும்.
நாட்டில் மதமாற்றங்கள் முற்றிலும் தடுக்கப் பட வேண்டும். நிலையான மற்றும் உண்மையான சனாதன தர்மத்தை அனைவரும் ஏற்று பின்பற்ற வேண்டும்.
இந்தியாவின் வலிமைக்கும் ஹிந்துக்களின் பாதுகாப்புக்கும் ஆன்மிக விழிப்புணர்வே அடிப்படை என்றார்.