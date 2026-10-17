குப்பையை தரம் பிரித்து வழங்க நகராட்சி கமிஷனர் வேண்டுகோள்
குப்பையை தரம் பிரித்து வழங்க நகராட்சி கமிஷனர் வேண்டுகோள்
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 10:37 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குப்பையை தரம் பிரித்து வழங்க வேண்டும் என நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
நகராட்சி கமிஷனர் முத்துச்செல்வம் கூறியதாவது: மானாமதுரை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் ஓட்டல்கள், பேக்கரிகள், டீக்கடைகள், பல சரக்கு கடைகள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், விடுதிகள் மற்றும் அனைத்து வணிக நிறுவனங்கள் தங்களது நிறுவனங்களில் சேகரமாகும் குப்பையை திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகள் படி மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என கட்டாயமாக தரம் பிரித்து வழங்க வேண்டும்.
குறிப்பாக சாலையோரங்களில் செயல்படும் டீக்கடைகள் மற்றும் ஓட்டல்கள் தங்கள் கடைகளின் முன்புறத்தில் மக்களுக்கு எளிதில் தெரியும் படி பச்சை மற்றும் நீல நிற தொட்டிகளில் வைத்து அதில் குப்பை ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காத வகையில் பராமரிக்க வேண்டும்.
இந்த அறிவுறுத்தலை பின்பற்றாத கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளின்படி அபராதம் விதிக்கப்படுவதோடு மட்டுமில்லாமல் தொழில் உரிமமும் ரத்து செய்யப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.