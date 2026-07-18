போலீசாரை கண்டித்து டவரில் ஏறி தற்கொலை முயற்சி

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 11:10 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:13 PM
சிவகங்கை:காளையார்கோவில் அருகே மறவமங்கலத்தில் போலீசார் தங்கள் மீது பொய் வழக்கு பதிவு செய்வதாக கூறி போலீசாரை கண்டித்து அலைபேசி டவர் மீது ஏறி இருவர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.
காளையார்கோவில் அருகே மறவமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் முத்துப்பாண்டி 20 மற்றும் அகஸ்டின் 20. இவர்கள் மீது பல்வேறு வழக்குகள் உள்ள நிலையில் பொய்வழக்கு பதியப்படுவதாக கூறியும் போலீசாரை கண்டித்து நேற்று மாலை மறவமங்கலத்தில் உள்ள அலைபேசி டவரில் ஏறி தற்கொலைக்கு முயன்றனர். காளையார்கோவில் போலீசார் மற்றும் வருவாய் துறையினர் இருவரிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
தீயணைப்பு வீரர்கள் டவரில் ஏறி அவர்களை மீட்க முயன்ற போது டவரில் இருந்து குதித்து விடுவதாக மிரட்டினர். இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போலீசார் மற்றும் வருவாய் அலுவலர்கள் அந்த இளைஞர்களை கீழே இறங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.