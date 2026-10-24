/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ சமுதாய வளைகாப்பு
UPDATED : அக் 17, 2026 11:26 PM
ADDED : அக் 17, 2026 08:04 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடியில் சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது. அமைச்சர் பிரபு கர்ப்பிணிகளுக்கு வளைகாப்பு பொருட்களை வழங்கினார். மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சைலேந்திரன், தேவகோட்டை சப் கலெக்டர் ராகுல் குமார், குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் சண்முகப்பிரியா உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து காரைக்குடி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் கீழ் 18 குழந்தைகளுக்கு அமைச்சர் பிரபு தங்க மோதிரத்தை வழங்கினார்.