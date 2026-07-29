/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ முத்து மாரியம்மன் கோயில் ஆடி விழா
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:18 AM
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திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் பிரபாகர் நகர் முத்துமாரியம்மன் கோயில் ஆடித்திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் தீச்சட்டி, பால்குடம் எடுத்து நேர்த்திக்கடன் நிறைவேற்றினர்.
இக்கோயிலில் ஜூலை 21ல் காப்புக்கட்டி விழா துவங்கியது. நேற்று பால்குட விழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் செல்வ விநாயகர் கோயிலில் இருந்து ஊர்வலமாக புறப்பட்டனர்.
பக்தர்கள் அலகு குத்தி,பால்குடம், தீச்சட்டி சுமந்து முத்துமாரியம்மன் கோயில் வந்தடைந்தனர். அம்மனுக்கு பாலாபிேஷகம் நடந்தது. அலங்காரத்தில் அம்மனுக்கு தீபாராதனை நடந்தது.