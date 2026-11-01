/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/‘என் பொண்டாட்டி ‛டார்ச்சர்’ செய்றா....’ போலீஸ் மைக்கில் கணவர் புலம்பல்
‘என் பொண்டாட்டி ‛டார்ச்சர்’ செய்றா....’ போலீஸ் மைக்கில் கணவர் புலம்பல்
‘என் பொண்டாட்டி ‛டார்ச்சர்’ செய்றா....’ போலீஸ் மைக்கில் கணவர் புலம்பல்
ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
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காரைக்குடி: சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி ஈ.வெ.ரா., சிலை சிக்னலில் உள்ள போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணி முடிந்து பூட்டிவிட்டு சென்றனர்.
நேற்று (அக்.,31) இரவு அங்கிருந்த சாவியை எடுத்து அறையை திறந்தவர் ஒலி பெருக்கியை எடுத்து, தன் மனைவியால் தான் அனுபவிக்கும் பிரச்னைகள் குறித்து சிவகங்கை கலெக்டர், எஸ்.பி., ஆகியோருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் எனக்கூறி மைக்கில் கூச்சலிட்டுள்ளார். அதைக்கேட்ட பொதுமக்கள், ஆட்டோ டிரைவர்கள் அவரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். விசாரணையில் அவர் அப்பகுதியை சேர்ந்த நாகராஜன் 39, எனவும், மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் என்றும் தெரிவித்தனர். பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டார்.