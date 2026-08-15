ந: வைரவன்பட்டியில் தேரோட்டம்

ADDED : ஆக 14, 2026 06:51 PM
திருப்புத்துார்,ஆக.15-
திருப்புத்துார் அருகே ந.வைரவன்பட்டி வளரொளிநாதர் கோயிலில் பிரமோத்ஸவ விழாவை யொட்டி வயிரவசுவாமி தேரில் வலம் வந்தார். இன்று காலை தீர்த்தவாரி்,நாளை மாலை திருக்கல்யாணம் நடைபெறும்.
இக்கோயிலில் ஆடிமாதத்தில் வயிரவசுவாமிக்கு 11 நாட்கள் பிரமோத்வஸம் நடைபெறும். ஆக. 6ல் கொடியேற்றத்துடன் பிரமோத்ஸவம் துவங்கியது. தொடர்ந்து தினசரி காலை 9:15 மணிக்கு வெள்ளி ரதத்தில் சுவாமி புறப்பாடும், இரவில் வாகனங்களில் சுவாமி திருவீதி உலா நடைபெற்றது.
நேற்று காலை 9:15 மணி அளவில் வயிரவர் தேரில் எழுந்தருளினார். மாலை 4:00 மணி அளவில் மழை பெய்யத்துவங்கியது. இருப்பினும் 5:20 மணி அளவில் தேர் வடம் பிடித்து தேரோட்டம் துவங்கியது. கொட்டும் மழையிலும் ஏராளமான பக்தர்கள் உற்சாகமாக தேர் வடம் பிடித்தனர்.
இன்று காலையில் தீர்த்தவாரி, இரவு 7:00 மணிக்கு பூப்பல்லக்கு நடைபெறும். நாளை காலையில் பஞ்சமூர்த்திகள்,வயிரவசுவாமிக்கு மகா அபிஷேகமும், மாலையில் திருக்கல்யாணம், இரவில் சுவாமிகள் திருவீதி உலா நடைபெறும்.